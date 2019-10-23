Wilma Elles ve Mert Öcal Arka Sokaklar kadrosuna katıldı!
Arka Sokaklar yeni sezonda da hız kesmedend evam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar'ın kadrosuna iki yeni isim dahil oluyor. Wilma Elles ve Mert Öcal'ın kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni transferlerle sezonu renklendirmeye devam ediyor. Cuma günlerinin birincisi Arka Sokaklar kadrosuna iki isim dahil oluyor.
WİLMA ELLES VE MERT ÖCAL ARKA SOKAKLAR'DA
Arka Sokaklar kadrosuna katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Wilma Elles ve Mert Öcal, sürpriz iki karakter ile izleyici karşısına çıkacak.
Sette çekimlere başlayan iki oyuncunun yer alacağı sahneler Kasım ayında ekrana gelmeye başlayacak.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de!
WİLMA ELLES KİMDİR?
Wilma Elles 18 Ekim 1986, Köln doğumlu. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki 'Caroline' rolüyle tanındı.
Türkiye'de rol aldığı dizi ve filmler:
Arka Sokaklar (2019)
Yeter (2015) İdil
Senden Bana Kalan (2015) Emma
Emicem Hospital (2015)
Filinta 2015 Anita Von Wilhelm
Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)
Kızıl Elma 2014 Tetikçi Elsa
Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013
Kahireli Palas 2013
Laz Vampir Tirakula 2012
Çanakkale Ruhu 2012
Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline
MERT ÖCAL KİMDİR?
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.