Yabancı filminin konusu ve oyuncuları
10 Nisan 2009'da vizyona giren Yabancı filmini, Howard McCain yönetmiştir. Macera-aksiyon-bilimkurgu türündeki Yabancı filminin oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?
Yabancı filminin konusu, skandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar. Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel.
OYUNCULAR KİMLER?
Jim Caviezel
Rolü : Kainan
John Hurt
Rolü : Rothgar
Jack Huston
Rolü : Wulfric
Sophia Myles
Rolü : Freya
Ron Perlman
Rolü : Gunnar
Todd Schroeder
Rolü : Warrior #2
Martha Irving
Rolü : Weeping Woman
Michael Ray Fox
Rolü : Alien Warrior