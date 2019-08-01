Yabancı filminin konusu ve oyuncuları

Yabancı filminin konusu, skandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar. Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel.

OYUNCULAR KİMLER?

Jim Caviezel

Rolü : Kainan

John Hurt

Rolü : Rothgar

Jack Huston

Rolü : Wulfric

Sophia Myles

Rolü : Freya

Ron Perlman

Rolü : Gunnar

Todd Schroeder

Rolü : Warrior #2

Martha Irving

Rolü : Weeping Woman

Michael Ray Fox

Rolü : Alien Warrior