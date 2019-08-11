Yakınları çifte bayram yaşıyor

Gemide reis olarak çalışan Cumhur Akpınar’ın (50) oğlu Emrah Akpınar, sevincini şu cümlelerle anlattı:

“Babam 35-40 seneden beridir denizlerde. Paksoylar’da da 3-4 senedir çalışıyor. Gemi kaptanının bir altı yani reis olarak görev yapıyor. Kaçırıldığı 27 günden sonra ilk kez dün iletişime geçtik. Şöyle söyleyeyim; yattığımız yer belli değildi, evimizde tenceremiz kaynamadı. Çok zor bir 27 gün geçirdik, sanki 27 sene gibi geldi. Ama şükürler olsun bugün o güzel, o mutlu haberi aldık. Bayram geliyordu, bir şey anlamıyorduk. Şimdi iki kere bayram yaşayacağız. Evde bayram havası var. Kavuşmak için saat sayıyoruz.”

Kızına ‘telefonu çekmiyor’ dedi

Geminin üçüncü kaptanı Hüseyin Zabun’un eşi Çiğdem Zabun da eşinin özgürlüğüne kavuşmasına çok sevindiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kurtulduklarını duyduğumuz anda büyük bir sevinç yaşadık. Görüntülü konuştuk ve sağlıklı gördüğüm için çok mutluyum. 4 yaşındaki kızımız Deniz’in mutluluğunu da anlatamam. Hüseyin seferde olduğunda telefonla konuşmaya çok alışıktı. Bu kez telefonunun çekmediğini, bu yüzden konuşamadığını söyledik. Şimdi Deniz de kavuşacağı günü bekliyor. Babasının sesini duyduğu anda çok mutlu oldu. ‘Babama sarılacağım, hiç bırakmayacağım’ diyor. Eşimin kurtarılması için yoğun çaba gösteren Kadıoğlu Denizcilik ve avukat Selçuk Esenyel’e teşekkür ederiz.”



