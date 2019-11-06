Yalnız izlemeyin!

Joaquin Phoenix’in performansıyla çok konuşulan “Joker”in bir korku filmi olarak listede yer alması dikkat çekti. IndiWire yazarlarından Eric Kohn, “Joker”ı oldukça etkili bir korku filmi olarak görürken, Arthur Fleck’in yaşadıklarından sonra gözünü karartıp insanları öldürmesini karakterin kötülüğe geçişi olarak yorumluyor. Arthur Fleck’in içinde katil içgüdülerinin var olması ve bu deneyimlerle ortaya çıkan terör, görünüşe göre yazarın Joker’i korku filmi olarak değerlendirmesine neden oluyor.