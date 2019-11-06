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06.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Yalnız izlemeyin!

Sinema dünyasından haberler veren IndieWire aralarında “Midsommar”, “The Lighthouse”, “Us” gibi yapımların bulunduğu 2019’un en iyi 13 korku filmini derlediği bir liste yayınladı.

Yalnız izlemeyin!

Joaquin Phoenix’in performansıyla çok konuşulan “Joker”in bir korku filmi olarak listede yer alması dikkat çekti. IndiWire yazarlarından Eric Kohn, “Joker”ı oldukça etkili bir korku filmi olarak görürken, Arthur Fleck’in yaşadıklarından sonra gözünü karartıp insanları öldürmesini karakterin kötülüğe geçişi olarak yorumluyor. Arthur Fleck’in içinde katil içgüdülerinin var olması ve bu deneyimlerle ortaya çıkan terör, görünüşe göre yazarın Joker’i korku filmi olarak değerlendirmesine neden oluyor. 

 

 

Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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