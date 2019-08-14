Yalova’da yangın!

Havuzdere Köyü’nde M.A isimli şahsa ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece 02.00 sularında başlayan yangın kısa sürede depoyu sardı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında olay yerine gelen Altınova itfaiyesi alevlere müdahale etti.

Depoda boya ve plastik malzemelerin bulunması nedeniyle hızla yayılan yangın deponun yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında güçlükle söndürülebilen yangında depo ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.