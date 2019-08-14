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14.08.2019 - 13:33| İHA

Yalova’da yangın!

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın park halindeki minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depo ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yalova’da yangın!

Havuzdere Köyü’nde M.A isimli şahsa ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece 02.00 sularında başlayan yangın kısa sürede depoyu sardı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında olay yerine gelen Altınova itfaiyesi alevlere müdahale etti.

Depoda boya ve plastik malzemelerin bulunması nedeniyle hızla yayılan yangın deponun yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında güçlükle söndürülebilen yangında depo ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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