Yamaç paraşütünün merkezi Babadağ

Festivalin son gününde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, Babadağ 1700 pistinden pilot Hakan Akdere eşliğinde tandem uçuş gerçekleştirdi. Başkan Karaca uçuş esnasında gökyüzünde Türk Bayrağı açtı. Ölüdeniz’de devam eden festivali gökyüzünden izleyecek olmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Karaca, “Bu organizasyonu gerçekleştiriyorsak, Fethiye Belediye Başkanı olarak benim de mutlaka uçmam gerekiyor. Bu güzel organizasyonda Fethiye’nin güzelliklerini Hakan hocamızla birlikte gökyüzünden izleyeceğim. Hakan Bey “Heyecan var mı?” diye soruyor. Ben de heyecan yok. Bazı uçuşlarda arkadaşlar kalkış anında sıkıntı yaşıyorlar. O biraz heyecanlandırabilir ama ondan sonrasında bir problem yok” dedi.

Herkesi davet etti

Atlayış sonrasında Milliyet’e konuşan Karaca, “İlk uçuşumdu. Ancak hiç heyecanlanmadım. Pilotlarımız çok profesyoneller. Ben de iyi bir pilotla uçtum. Çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Ölüdeniz’in güzelliğini havadan izlemek çok büyük keyif veriyor. Dün talihsiz bir olay yaşandı. Ancak bu akrobasi gösterisinde bireysel hatalardan kaynaklanan bir kazaydı. Ancak pilotlarımız bu konuda gerçekten çok tecrübeliler. Uçmak isteyen bütün vatandaşlarımızı buradaki uçuşlara davet ediyorum” ifadelerini kullandı.