‘Yanan ağaçlar çocuklarımızdı’

Balıkesir’in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesinde, önceki gün öğlen saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasıyla yüzlerce vatandaş evlerini tahliye etti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerinde desteği ile müdahale edilen yangın, akşam 19.00 gibi kısmen kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini daha da arttırmasıyla alevler Çınarlı bölgesinde yeniden yükselmeye başladı. 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracı ile 110 personel alevlere müdahale etti. İlçenin her yerinden görülen alevler çevrede bulunan hayvan çiftliğine de sıçradı. Yangın, saat 23.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Tatil dönemlerinde nüfusu 6-7 kat artan adada yaşayanlar yıllarca gözü gibi baktıkları ağaçların bir anda kül olmasına ağlıyor. “Canımızı zor kurtardık” diyen ada sakinlerinden Ahmet Paşkaya, yangın çıktığı esnada ailesiyle birlikte zeytinlikte olduğunu belirtip şunları anlattı: “45 yıldır burada yaşıyorum. Aşağı tarafta yazlıkçılar temizlik yaparken, yaktıkları otlardan buraya sıçradı. Her şey 10 dakika içinde oldu. Çok fazla rüzgar olduğu için hemen yayıldı. Ahırım yandı, 30 tane küçükbaş hayvanımı kaybettim. 150 zeytin ağacım ve 50 tane de meyve ağacım yandı. Hayvanlarımın 500 balya samanı ile 150 balya yoncasını yandı. Bütün emeğim 10 dakika içinde gitti. Çevrede birçok kişinin ağacı yandı. Ağaçların yanmasına kahrolduk.”

‘Ciğerlerimiz yandı’

Ada sakinlerinden Nevin Yayla ise şunları söyledi: “Yangın birden çıktı. Zeytin ağaçlarımın hepsi yandı. Yangın evimize sıçrayacağı sırada havadan helikopterle müdahale edildi. Helikopter eğer 2-3 dakika geç gelseydi evimiz de yanmıştı. Zeytin ağaçlarım yanı sıra evimin üst tarafında bulunan meyve ağaçlarım yandı. Bu ağaçların hepsini kendi kendine ellerimle diktim ve çocuğum gibi baktım, büyüttüm. Canım gibiydiler hepsinin üzerinde emeğim vardı. Çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Birinin dikkatsizliği o kadar hayvanın ve ağacın yok olmasına neden oldu.” Nergis Yıldız da “Bireysel olarak belki herhangi bir zarar görmemiş olsam da, aslında hepimizin ciğerleri yandı. 80 hektardan fazla orman bir anda kül oldu” derken başka bir adalı “Burası ağacın zor tutunduğu bölge ve şimdi var olanlar da yandı.Yeşile sahip çıkamalıyız. Bir kampanya düzenlensin ve Marmara Adası tekrar yeşile çevrilsin” çağrısında bulundu.





‘85 hektar zarar gördü’

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Yangın dağlık alanda çıktı. 85 hektar gibi bir zarar söz konusu. Bunun 6.5 hektarı orman diğer kalanı ise makilik alan. Yangın çıkış sebebi ise kuvvetle muhtemel bir yazlıkçının temizlik yaparken, yaktığı pisliklerden dolayı çıktı. Zaten bu şahıs da gözaltına alındı. Yangın rüzgarın çok şiddetli olması ve kozalakların patlamasıyla birlikte çok hızlı yayıldı. Kısa süre içerisinde 6 bölgeye sıçradı. Yoğun çalışmalar sonucu yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede 30’un üzerine evi tahliye ettik, şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bazı vatandaşlarımızın hayvanları hayatını kaybetti. Hasar tespiti devam ediyor.”

‘Hasar telafi edilecek’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise evleri yanan ve hayvanlarını kaybeden vatandaşların zararlarının karşılanacağı belirterek şunları “Neşemizi kaçıracak negatif bir olay olmadı, bütün hasarlar telafi edilecektir. Devletimizin sistemi çalışıyor, bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımız için gereken yapılacaktır” diye konuştu.

2 kişi gözaltında

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle yangın çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.’nin ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, 18 görgü tanığının daha ifadesine başvurdu. İfadelerin ardından Hüseyin T.’nin oğlu Orkun T. de gözaltına alındı.

Eskişehir’de de yangın

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edildiğini bildirdi. Yangının yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.