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13.09.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Yangın sigaradan çıkmış olabilir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda önceki gece patlama meydana geldi. Patlama sırasında bölgede bulunan askerler uzaklaştırılırken, yakınındaki Arapköy boşatıldı. Uzun uğraşlar sonucu, sabah saatlerinde patlamalar bitti ve yangın söndürüldü.

‘Yangın sigaradan çıkmış olabilir’

Patlamaya ilişkin Milliyet’in ulaştığı askeri kaynaklar, askeri bölgedeki koruluk alanda çıkan yangının söndürülemeden, mühimmat deposuna sıçradığını belirtti. Sabotaj ihtimalinin düşük olduğunu soruşturmanın tüm boyutlarıyla ele alındığı kaydeden kaynaklar, yangına nöbette bulunan bir askerin yere attığı sigaranın sebep olabileceğini ileri sürdü.  2011’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol’daki donanma üssünde mühimmat patlaması yaşanmış, 13 kişi yaşamını yitirmişti. Limasol’daki patlamayı hatırlatan kaynaklar, “Girne’deki patlamaya aklı selim yaklaşıldı. Heyecanla yapılacak bir şey büyük bir can kaybına yol açabilirdi. Patlamanın yaşandığı depo, KKTC’deki en büyük mühimmat depolarının başında geliyor.

Yangın ve patlamalar, depoların tamamına ulaşmadan söndürülmesi büyük başarı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yerinde çalışmaları oldu” değerlendirmesinde bulundu.

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