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08.08.2019 - 08:25| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yapı Kredi’nin 75. yaş sergisi: ‘Abrakadabra’

Yapı Kredi, 75. Yıl Sergileri kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda, Türkiye güncel sanatının öncü isimlerinden Halil Altındere’nin ‘Abrakadabra’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yapı Kredi’nin 75. yaş sergisi: ‘Abrakadabra’

Altındere’nin sanatçıyı bir sihirbaz, eserleri sihir malzemesi, sergi alanını ise sahne olarak kurguladığı sergi, 11 Eylül’de Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi açılışında ayrıca dünyaca ünlü küratörlerden ve ‘Abrakadabra’ sergi kataloğunun yazarlarından Hou Hanru bir de konuşma yapacak. Bu sene, dünyanın en prestijli sanat etkinliği olarak kabul edilen Venedik Bienali’nin uluslararası ana sergisinde üç eseri sergilenen Altındere, ‘Abrakadabra’ sergisi ile son dönemde ürettiği tüm üç boyutlu işleri sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçının hiper-realistik heykellerini, bronz işleri ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getirecek sergi, gündelik yaşamın gerçekliği ve hayal dünyası arasındaki sınırların geçişkenliğini sorgulayan 20’den fazla eserden oluşacak.

 

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