Yaralı Kuşlar 101. bölümde neler olacak? Meryem evleniyor...

Meryem'in Tekin'le evlenmesi Levent'in dünyasını adeta başına yıkar!

Levent, yaşadığı hayal kırıklığıyla bir başınadır. Meryem, Tekin’le yaşayacağı eve, Levent ise herkesten uzakta bir yere gider. Meryem’in gelinlikle girdiği o kapı, hiç yaşamak istemediği hayata açılıyordur.

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle Pazartesi 16.00'da Kanal D'de!

YARALI KUŞLAR 101. BÖLÜM FRAGMANI