31.08.2019 - 17:03
Yaralı Kuşlar 101. bölümde neler olacak? Meryem evleniyor...
Yaralı Kuşlar 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Hafta içi her gün ekrana gelen dizinin yeni bölümü Pazartesi günü ekrana gelecek. Meryem, Tekin'le evleniyor. İşte Yaralı Kuşlar yeni bölümden detaylar...
Meryem'in Tekin'le evlenmesi Levent'in dünyasını adeta başına yıkar!
Levent, yaşadığı hayal kırıklığıyla bir başınadır. Meryem, Tekin’le yaşayacağı eve, Levent ise herkesten uzakta bir yere gider. Meryem’in gelinlikle girdiği o kapı, hiç yaşamak istemediği hayata açılıyordur.
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle Pazartesi 16.00'da Kanal D'de!
YARALI KUŞLAR 101. BÖLÜM FRAGMANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.