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12.09.2019 - 13:36

Yaralı Kuşlar 109. bölümde Meryem iş teklifini kabul ediyor

Yaralı Kuşlar 109. bölümü ile bugün izlenebilecek. Hafta içi her gün ekrana gelen dizinin bugünkü bölümünde Meryem, iş teklifini kabul ederek Levent'i bir kez daha yaralıyor. İşte Yaralı Kuşlar 109. bölüm fragmanı ve ayrıntılar...

Yaralı Kuşlar 109. bölümde Meryem iş teklifini kabul ediyor

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen dizisi Yaralı Kuşlar bugün yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. 109. bölümü yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar 16.00'da Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 109. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem'in şirkete gelerek iş teklifini kabul etmesi Levent'i bir kez daha yaralıyor. Melis ise Tekin'in Levent'e karşı kurduğu tuzağa karşı engel oluyor. Bahadır Aslı'yla yaşadıklarından pişman olduğunu Aslı'ya itiraf ederken, Oya, Cemil ve Ayşe'nin evliliğinin sahte olduğunu Bedriye Hanım ve Safiye'ye itiraf mı edebilecek mi? Meryem ve Levent, asansörde mahsur mu kalıyor?

YARALI KUŞLAR 109. BÖLÜM FRAGMANI

241 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdüEge Denizi'nde balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ'da bir balıkçıda sergilenen 241 kiloluk 2 metre 36 santimetre boyundaki dev orkinos balığı, görenleri hayrete düşürdü.
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