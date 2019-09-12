Yaralı Kuşlar 109. bölümde Meryem iş teklifini kabul ediyor

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen dizisi Yaralı Kuşlar bugün yine heyecan dolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. 109. bölümü yayınlanacak olan Yaralı Kuşlar 16.00'da Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 109. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem'in şirkete gelerek iş teklifini kabul etmesi Levent'i bir kez daha yaralıyor. Melis ise Tekin'in Levent'e karşı kurduğu tuzağa karşı engel oluyor. Bahadır Aslı'yla yaşadıklarından pişman olduğunu Aslı'ya itiraf ederken, Oya, Cemil ve Ayşe'nin evliliğinin sahte olduğunu Bedriye Hanım ve Safiye'ye itiraf mı edebilecek mi? Meryem ve Levent, asansörde mahsur mu kalıyor?

YARALI KUŞLAR 109. BÖLÜM FRAGMANI