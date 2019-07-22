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22.07.2019 - 19:20

Yaralı Kuşlar 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin hafta için her gün 17:00'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 77. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki yeni bölümde Nurgül'ün ortaya çıkmasıyla neler yaşanacak? İşte merakla beklenen 77. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

YARALI KUŞLAR 77. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Levent, Ömer ile ilgili sırrın ortaya çıkmasından sonra Meryem'e sert tepki gösteriyor! Ömer'in annesi Nurgül ortaya çıktıktan sonra ortalık karışıyor. Melis bu durumu kendisine çevirmek için Levent ile Nugül'ü karşı karşıya getiriyor. Nurgül, Ömer'in annesi olduğunu itiraf ettikten sonra Levent büyük şaşkınlık yaşıyor. Evlenme teklif etmeyi düşündüğü ve çok güvendiği Meryem'in kendisine yalan söylediği ortaya çıkınca Levent konakta sert kararlar almaya başlıyor. Melis, ortaya çıkan sonuçtan memnun bir şekilde olayları izliyor ve Levent'in kendisine döneceği günlerin yakın olduğunu düşünüyor. Bu sırada Nurgül, konağa giderek Ulviye Hanımın karşısına dikiliyor. Ömer ile ilgili gerçekleri öğrenen Ulviye Hanım, oğlu Levent'in yanlış kararlar almasına engel olmaya çalışıyor; fakat, Levent bu duruma çok sert tepki gösteriyor. Meryem ise, Levent'in annesiyle olan konuşmalarını duyunca gözyaşlarına boğuluyor.

YARALI KUŞLAR 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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