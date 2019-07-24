24.07.2019 - 19:02
Yaralı Kuşlar 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Ömer'i Nurgül'e verecek mi?
Kanal D'nin hafta için her gün 17:00'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 79. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki yeni bölümde Levent, Ömer'i Nurgül'e verecek mi? İşte merakla beklenen 79. yeni bölümün fragmanı ve özeti...
YARALI KUŞLAR 79. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Nurgül, polislerle konağı basıyor! Levent, Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğundan emin olamıyor. Levent'in şüphelendiğini öğrenen Melis, hemen durumu Tekin'e haber veriyor. Meryem ise Ömer'den her ne kadar ayrılmak istemese de Nurgül'ün annesi olduğunu ve Ömer'in annesinden uzak yaşamasını istemiyor. Meryem'le aynı düşüncede olmayan Levent, Nurgül'ün kim olduğunu araştıracak mı? Nurgül bu kez Ömer'i alabilmek için konağa polislerle geliyor. Levent, Ömer'i Nurgül'e verecek mi?
YARALI KUŞLAR 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.