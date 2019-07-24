Yaralı Kuşlar 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Ömer'i Nurgül'e verecek mi?

YARALI KUŞLAR 79. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Nurgül, polislerle konağı basıyor! Levent, Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğundan emin olamıyor. Levent'in şüphelendiğini öğrenen Melis, hemen durumu Tekin'e haber veriyor. Meryem ise Ömer'den her ne kadar ayrılmak istemese de Nurgül'ün annesi olduğunu ve Ömer'in annesinden uzak yaşamasını istemiyor. Meryem'le aynı düşüncede olmayan Levent, Nurgül'ün kim olduğunu araştıracak mı? Nurgül bu kez Ömer'i alabilmek için konağa polislerle geliyor. Levent, Ömer'i Nurgül'e verecek mi?



YARALI KUŞLAR 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



