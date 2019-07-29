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29.07.2019 - 20:24

Yaralı Kuşlar 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem bayılıyor ve...

Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 82. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Merakla beklenen yeni bölüme Meryem'in bir anda bayılması damga vuracak! İşte merakla beklenen 82. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem bayılıyor ve...

YARALI KUŞLAR 82. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nurgül, Levent'in DNA testi istediğini duyunca paniğe kapılıyor. Hemen Tekin'i arayan Nurgül, yaptıkları oyunun bozulacağını düşünüyor. Tekin ise Melis'e durumu anlatıyor ve Melis artık köşeye sıkıştıklarının farkındadır. Nurgül'ün bir oğlu ve kız kardeşi olduğunu öğrenen Tekin, Ömer'i Meryem'i konaktan ayırmak için yaptıkları planın bozulmasını engellemek için Nurgül'ü çocuğuyla tehdit ediyor. Bir diğer taraftan Meryem Ömer'in konaktan gidecek olması kaldıramıyor ve genç kız Levent'in kollarında bayılıyor.

YARALI KUŞLAR 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

3 yaşındaki çocuk ölümden döndüZonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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