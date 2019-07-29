Yaralı Kuşlar 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem bayılıyor ve...

YARALI KUŞLAR 82. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Nurgül, Levent'in DNA testi istediğini duyunca paniğe kapılıyor. Hemen Tekin'i arayan Nurgül, yaptıkları oyunun bozulacağını düşünüyor. Tekin ise Melis'e durumu anlatıyor ve Melis artık köşeye sıkıştıklarının farkındadır. Nurgül'ün bir oğlu ve kız kardeşi olduğunu öğrenen Tekin, Ömer'i Meryem'i konaktan ayırmak için yaptıkları planın bozulmasını engellemek için Nurgül'ü çocuğuyla tehdit ediyor. Bir diğer taraftan Meryem Ömer'in konaktan gidecek olması kaldıramıyor ve genç kız Levent'in kollarında bayılıyor.



YARALI KUŞLAR 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



