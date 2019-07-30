Yaralı Kuşlar 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu?

YARALI KUŞLAR 83. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu? Ömer, Meryem'den ve Levent'ten ayrılmanın verdiği endişeyle kabuslar görmeye başlar. Nurgül ise Ömer'i görmek için yine konağa gelir. Levent, her ne kadar hislerinden emin olmasa da Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğunu ancak DNA testi sonucuna göre kabul edecektir. Oya'nın şirkete gelişi Ayşe'yi şaşırtır. Oya'nın Cemil'e olan yaklaşımı genç kızın duygularını sarsar. Nurgül'ün yaptığı gizli telefon görüşmesini duyan Levent, Nurgül'ün gerçek yüzünü öğrenecek mi?



YARALI KUŞLAR 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



