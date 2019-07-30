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HaberlerGündemYaralı Kuşlar 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu?
30.07.2019 - 19:04

Yaralı Kuşlar 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu?

Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 83. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki merakla beklenen yeni bölümde Nurgül, Levent'e yakalanacak m? İşte sevilen dizinin 83. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu?

YARALI KUŞLAR 83. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nurgül, Levent'e yakalanıyor mu? Ömer, Meryem'den ve Levent'ten ayrılmanın verdiği endişeyle kabuslar görmeye başlar. Nurgül ise Ömer'i görmek için yine konağa gelir. Levent, her ne kadar hislerinden emin olmasa da Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğunu ancak DNA testi sonucuna göre kabul edecektir. Oya'nın şirkete gelişi Ayşe'yi şaşırtır. Oya'nın Cemil'e olan yaklaşımı genç kızın duygularını sarsar. Nurgül'ün yaptığı gizli telefon görüşmesini duyan Levent, Nurgül'ün gerçek yüzünü öğrenecek mi?

YARALI KUŞLAR 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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