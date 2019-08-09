Yaralı Kuşlar 90. bölümde neler olacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen günlük dizisi Yaralı Kuşlar haftanın son gününde yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelecek. İşte Yaralı Kuşlar 90. bölümde yaşanacaklar...

YARALI KUŞLAR 90. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem'in tekrar konağa geri dönmesi Melis'i iyice çileden çıkarıyor. Levent ise artık Meryem'in konakta hizmetli olarak çalışmasını istemiyor. Aslı, Hülya'ya Bahadır'la ilgili gözdağı vermeye devam ederken, Doğan da Oya'ya Cemil ve Ayşe'yle ilgili bilinmeyenleri anlatmaya çalışır. Melis, artık Meryem'i tamamen ortadan kaldırmaya çalışır. Meryem, başına geleceklerden habersiz konağın saunasını temizleye girer ve genç kız Melis tarafından büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Meryem, saunadan çıkmanın bir yolunu bulabilecek mi, yoksa genç kız Melis'in kurbanı mı olacak?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 15.45'te Kanal D'de!

YARALI KUŞLAR 90. BÖLÜM FRAGMANI