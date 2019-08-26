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26.08.2019 - 19:10

Yaralı Kuşlar 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent'in bıçaklanması sonrası...

Kanal D'nin yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi gören dizisi Yaralı Kuşlar 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevilen dizinin yarın saat 16:00'da ekranlara gelecek yeni bölümünde Levent'in bıçaklanması konakta şok etkisi yaratacak ve ortalık karışacak. İşte Yaralı Kuşlar 97. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent'in bıçaklanması sonrası...

YARALI KUŞLAR 97. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Levent'in bıçaklanması konakta şok etkisi yaratıyor!

Levent hapishanenin tuvaletinde baygın bir halde yatmaktadır. Onu bulan Mehmet şok içinde kalır. Levent’in öldüğünü düşündüğünü anlarız. Panik bir halde yardım ister. Bekir ise Tekin’e haberi uçurur. İş tamamdır. Tekin’in keyfi iyice yerine gelir. Bu sırada kötü haber önce Cemil’e ulaşır. Cemil bunun yüküyle harekete geçer.

Cemil konağa gittiğinde durumu açıklar. Bahadır ve Meryem yıkılır. Ulviye de duymuştur olanları. Feryat figan yıkılır. Yok yere, masumken oğlunun canına kıyacaklarını düşünür. Meryem daha da kötü olmuştur. Tekin’in kendisine söylediklerini düşünür. Bunun arkasında o vardır. Hemen yüzleşmek için mesaj atar. Bahadır ve Cemil Levent’i görmek için hapishanenin revirine giderler. Levent daha iyidir onların yanında güçlü durmaya çalışır. Doğan ise Oya’ya, Ayşe ve Cemil’in evliliğin sahte olduğunu söylemiştir. Oya kendisinden detaylı bilgi almak ister. Oya öğrendikleriyle ne yapacaktır? Doğan’a inanıp Cemil için mücadele edecek midir? Sonunda Meryem ve Tekin karşı karşıya gelir. Tekin kararlıdır. Yaptığı şeyi inkar etmez. Meryem'e  karar vermesi için akşama kadar süre verir. Ya kendisiyle evlenecektir ya da Levent ölecektir. Meryem’in kararı ne olacaktır? Levent’in yaşaması için ondan vazgeçmeyi göze alacak mıdır?

YARALI KUŞLAR 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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