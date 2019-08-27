Yaralı Kuşlar 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'in gidişine engel olabilecek mi?

YARALI KUŞLAR 98. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Meryem, Levent’in hayatı için Tekin’in evlenme teklifini kabul eder. Ama Tekin bununla da yetinmez; Meryem’den, Levent’ten ve aşkından vazgeçtiğini herkesi inandırmasını ister. Ama Meryem herkesi vazgeçtiğine nasıl inandıracaktır? Cemil, Levent’in suçsuz olduğunun anlaşılması için üst mahkemeye başvurmuştur. Üst mahkeme olumlu bir karar verirse, Levent tekrar duruşmaya çıkabilecektir. Herkes heyecanla üst mahkemenin kararını bekler...



YARALI KUŞLAR 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



