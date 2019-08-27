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27.08.2019 - 19:25

Yaralı Kuşlar 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'in gidişine engel olabilecek mi?

Kanal D'nin yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi gören dizisi Yaralı Kuşlar 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevilen dizinin yarın saat 16:00'da ekranlara gelecek yeni bölümünde Levent, Meryem'in gidişine engel olabilecek mi? İşte Yaralı Kuşlar 98. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'in gidişine engel olabilecek mi?

YARALI KUŞLAR 98. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Meryem, Levent’in hayatı için Tekin’in evlenme teklifini kabul eder. Ama Tekin bununla da yetinmez; Meryem’den, Levent’ten ve aşkından vazgeçtiğini herkesi inandırmasını ister. Ama Meryem herkesi vazgeçtiğine nasıl inandıracaktır? Cemil, Levent’in suçsuz olduğunun anlaşılması için üst mahkemeye başvurmuştur. Üst mahkeme olumlu bir karar verirse, Levent tekrar duruşmaya çıkabilecektir. Herkes heyecanla üst mahkemenin kararını bekler...

YARALI KUŞLAR 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kötü kokular bir gencin cesedini ortaya çıkardıİstanbul Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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