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07.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Yasa dışı bahis çetesine darbe

İstanbul’da yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalanırken, şebekeye ait bir rezidansta dolap içerisinde saklanmış 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

Yasa dışı bahis çetesine darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, tespit ettiği bir yasa dışı bahis şebekesini yakın takibe aldı. İstanbul’un 21 ilçesinde mahalle mahalle yapılanıp yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekenin 44 mensubu tespit edilip takibe alındı. Altı aylık bir çalışmanın ardından sonrasında harekete geçen ekipler, 21 ilçede 52 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda 44 şebeke üyesini yakaladı. Şebekenin elebaşları ile üyelerinin adreslerine yapılan operasyonda ise yasa dışı sanal bahis oynamada kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile birçok lüks araca da el konuldu.

Şebekenin Küçükçekmece Halkalı’da merkez olarak kullandığı lüks rezidanstaki daireye yapılan baskında da bir dolapta saklanan 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi. Yıllık 50 milyon liralık bir sanal bahis çarkını yönettiği tespit edilen şebeke üyelerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

 

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