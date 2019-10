Yasağa rağmen satışa devam

O ürünlerden biri de Teff Tohumu zayıflama çayı. Ünlü isimlerin reklam filmlerinde oynadığı Teff Tohumu zayıflama çaylarının içinde ölümcül etki yaratabilecek kimyasallar ortaya çıkmıştı. Bu çayın yanı sıra içerisinde sibutramin tespit edilen, ‘On On Tea’, ‘Life Diamond Slim Karışık Bitkisel Çay’, ‘Moerae Bitki Çayı’, gibi çaylarda Bakanlığın kara listeye aldığı ürünler, hala satışta.



Zararı yokmuş



By Hercules Plus Energy Drink adlı enerji içeceği de bakanlığın listesinde. İçerisinde sildenafil tespit edilen ürün de, internet sitelerinde satışı devam ediyor.

Alışveriş sitelerinde ifşa listesinde yer alan cinsel gücü artırıcı ürünler de yer alıyor.



Sağlıklı diye aldığınız yağlar



Normal yağlara göre daha sağlıklı olduğu düşünülen zeytinyağları da listede yer aldı. Hatta listede yasaklanan ürünler arasında en fazla zeytinyağının olduğu dikkat çekti. Farklı firmalara ait onlarca zeytinyağı markası Bakanlık tarafından tespit edildi. Buna rağmen bu ürünlerinde satışı devam ediyor. O yağlardan biri de ‘Köylü’ adlı markaya ait ‘Riviera Zeytinyağı’. İçerisinde, ‘UV’de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı tohum yağlarının yer aldığı yağ da, internette satılıyor.