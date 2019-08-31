Yasak aşkın feci sonu!

Yeniasır gazetesinden Kenan Molla'nın haberine göre, feci şekilde dövülerek öldürülen İbrahim K.'nin en son Mürsel Y. ile telefonda görüştüğünün belirlenmesi üzerine araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri cinayeti aydınlattı. K.'nin cesedinde inceleme yapan jandarma üzerindeki bazı eşyalarda parmak izlerine ulaştı. Y. gözaltında bu ayrıntıların kendisine söylenmesi üzerine İbrahim K.'yi eşiyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü itiraf etti.

AYRINTILARIYLA ANLATTI

İfadesinde olayı ayrıntılarıyla anlatan Mürsel Y., bir süredir eşinden şüphelendiğini ve kendisini takip ettiğini söyledi. Mürsel Y. cinayet gecesi ise cep telefonundan daha önceden tanıdığı İbrahim K.'yi arayarak buluşmak istediğini dile getirdi. İki kişi Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bir araya geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mürsel Y. arabasının içindeki sopa ile K.'yi feci şekilde dövdü. Kanlar içeresinde kalan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmada yapılan sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mürsel Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.