Yasak Elma 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender'den suç duyurusu

Yasak Elma 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde işler tümüyle karışıyor. Leyla'nın Caner'in karşısına çıkıp "Ben sizin kardeşinizim" demesi herkesi şoke ederken güzel kadın planlarını tek tek hayata geçirme peşinde... Kaya ile olan yakınlığı ise daha da hızlanacak gibi... Asıl bombayı ise Ender patlatacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir.

Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.