13.09.2019 - 11:22 |
Yasak Elma 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender'den suç duyurusu
Yasak Elma 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Leyla ile Kaya arasındaki aşk filizleneceğe benziyor. Leyla'nın "Ben sizin kardeşinizim" demesi ise Caner'i dumura uğratıyor. Öte yandan Ender çıkageliyor ve suç duyurusunda bulunuyor.
Yasak Elma 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde işler tümüyle karışıyor. Leyla'nın Caner'in karşısına çıkıp "Ben sizin kardeşinizim" demesi herkesi şoke ederken güzel kadın planlarını tek tek hayata geçirme peşinde... Kaya ile olan yakınlığı ise daha da hızlanacak gibi... Asıl bombayı ise Ender patlatacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir.
Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.
2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.