Yasak Elma 49. bölüm fragmanları; Ender ortaya çıkacak mı?

Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız ve Ender, Şahika'nın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu fark etmiş ve Ender, Yıldız'ın kapısını çalmıştır. İki eski düşman Şahika karşısında birlikte hareket etme kararı alacaktır. Şahika'nın aileye vereceği zararın farkında olan Ender, Yıldız'a bir an önce konağa geri dönmesi gerektiğini söyler

Yıldız hamile bir halde konağa gidince gördüğü manzara karşısında şok olan Şahika ne yapacağını bilemez. Şahika'nın planları alt üst olmuştur. Yıldız ve bebeğini aradan çıkarmak için kirli planlarını yeniden devreye sokacak olan Şahika'nın ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu gören Yıldız, Ender'i arar ve bir an önce ortaya çıkması için onu ikna etmeye çalışır. Peki Ender geri dönecek midir?

YASAK ELMA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI