Yasak Elma 49. bölüm fragmanları; Ender ortaya çıkacak mı?
Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi yeni bölümde Şahika'nın Argun ailesini her geçen gün ele geçirmesinin ardından Ender ve Yıldız yaptıkları planı devreye sokar. Yıldız hamile halde konağa gider. Şahika'nın bütün planları alt üst olurken bebebği ve Yıldız'ı aradan çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Peki Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanlarında Ender geri dönecek mi?
Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız ve Ender, Şahika'nın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu fark etmiş ve Ender, Yıldız'ın kapısını çalmıştır. İki eski düşman Şahika karşısında birlikte hareket etme kararı alacaktır. Şahika'nın aileye vereceği zararın farkında olan Ender, Yıldız'a bir an önce konağa geri dönmesi gerektiğini söyler
Yıldız hamile bir halde konağa gidince gördüğü manzara karşısında şok olan Şahika ne yapacağını bilemez. Şahika'nın planları alt üst olmuştur. Yıldız ve bebeğini aradan çıkarmak için kirli planlarını yeniden devreye sokacak olan Şahika'nın ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu gören Yıldız, Ender'i arar ve bir an önce ortaya çıkması için onu ikna etmeye çalışır. Peki Ender geri dönecek midir?
YASAK ELMA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI