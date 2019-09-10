Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma dizisi 48. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yeni sezon ilk bölüm ile izleyizici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinde Ender ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasının üzerinden uzun zaman geçmişl ve Şahika evdeki tüm kontrolü eline almıştır. Şahika için her şey yolunda giderken Yıldız'ın ansızın ortaya çıkması hesapları karıştıracaktır. Ender'in dönüşü ile iyiden iyiye şok olacak olan Şahika yeni bölümde nasıl bir yol izleyecektir?

Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizi güncellenecektir.