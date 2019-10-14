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14.10.2019 - 09:33 |

Yasak Elma 53. bölüm fragmanı! Yıldız'dan şok eden teklif...

Yasak Elma 53. bölümü ile bu akşam izleyici karşısında. Bebeğin babasının Halit olduğu ortaya çıkıyor. Kozlar Yıldız'ın eline geçerken Şahika Yıldız'ı ortadan kaldırmak için yeni planlar peşine düşüyor. İşte Yasak Elma 53. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 53. bölüm fragmanı! Yıldız'dan şok eden teklif...

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam ekrana gelecek olan 53. bölümde neler olacak?

Bebek ile ilgili sorunlar çözülüyor. Halit, bebeğin kendisinin olduğunu öğrenince Yıldız'a bir adım atıyor. Fakat Yıldız'ın yeni bir planı var. Şahika ise bebekle ilgili olayların planladığı gibi gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor. Yeni planı ne olacak?

YASAK ELMA 53. BÖLÜM FRAGMANI

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