Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 55. son bölümde Şahika, evliliği...

YASAK ELMA 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma dizisinde bu hafta Halit'in Yıldız'dan ayrılmak istememesi Yıldız'ın aklını karıştırır. Ender ve Asuman, Yıldız'a Halit'e geri dönmesi konusunda ısrarcı olurken Şahika'nın bu sayede tamamen Halit'in çevresinden kurtarılması amaçlanır.

Şahika tüm bu hamleleri gözlemler ve Halit'i kaybediyor olmanın etkisi ile elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir. Herkesin bir arada olduğu andan Yiğit'in kendisinin yeğeni olduğunu açıklayan Şahika, abisi Kaya'nın oğlu olan Yiğit'in annesinin ise Ender olduğunu açıklar. Herkes duydukları karşısında büyük şok yaşarken Yiğit ve Nila'nın bir gün önce evlendiğini de açıklayan Şahika konaktaki herkese büyük şok yaşatır.

YASAK ELMA 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...