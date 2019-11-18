Yasak Elma 57. bölüm fragmanları! Şahika'nın arkasındaki güç ortaya çıkıyor

Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi 57. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Şahika'nın ortalığı birbirine katmasının ardından ortadan sessiz sedasız kaybolması herkesin gözünde tek suçlu olduğu imajını yaratmıştır. Halit ise Ender ve Yıldız'a karşı oldukça mahçuptur. Söylenenleri bir türlü dinlemeyip her defasında Şahika'ya inanan Halit gerçeklerin birer birer ortaya çıkması ile büyük üzüntü yaşayacaktır.

Şahika'nın arkasındaki gizli güç ise Halit eski dostu Nadir'dir. Nadir ise intikam almak için geri dönmüştür. Şahika sayesinde holding'in içine sızmayı başaran Nadir şimdi Halit'in tam karşısında ortağı olarak oturacaktır. Yaşanan bu durum Halit cephesinde mutlululuk yaratmasa da mücadeleden de kaçmayacaktır. Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Fox TV'de...

YASAK ELMA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 57. BÖLÜM 2. FRAGMANI