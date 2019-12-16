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16.12.2019 - 23:00 |

Yasak Elma 61. son bölümde Nadir'e sürpriz yardım! Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 61. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Nadir'e Halit'in ummadığı bir yerden yardım gelmesi vurdu damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 61. son bölümde Nadir'e sürpriz yardım! Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 61. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.

YASAK ELMA 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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