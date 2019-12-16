Yasak Elma 61. son bölümde Nadir'e sürpriz yardım! Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 61. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.

YASAK ELMA 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...