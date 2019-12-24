Yasak Elma 62. son bölümde Şahika'nın hedefine çok yakın! Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 62. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

YASAK ELMA 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



