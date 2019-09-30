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30.09.2019 - 09:56 |

Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanını yayınladı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümünde Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.İşte Yasak Elma 51. yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar...

Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma 51. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümünde Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

YASAK ELMA FRAGMAN

 

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