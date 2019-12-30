Yasak Elma yeni bölüm fragmanı - Yıldız ve Ender'den şok plan

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak?

YASAK ELMA 63. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

YASAK ELMA FRAGMAN