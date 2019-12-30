MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasak Elma yeni bölüm fragmanı - Yıldız ve Ender'den şok plan
ABONE OL
30.12.2019 - 10:16 |

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı - Yıldız ve Ender'den şok plan

Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanını izleyenler meraklandı. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde Yıldız ve Ender bir oluyor ve Halit ve Leyla birlikteliğine engel olmaya çalışacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı - Yıldız ve Ender'den şok plan

 Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak?

YASAK ELMA 63. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

YASAK ELMA FRAGMAN

Saldırıyı kameralar kaydettiABD'de bir kilisede ayin sürerken ateş açılması üzerine iki kişi hayatını kaybetti. İbadethanedeki cemaat üyelerinden biri ise silahıyla saldırganı vurup öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 AGİ ne kadar oldu? AGİ evli eşi çalışmayan sigortalı için ne kadar oldu?

2020 AGİ ne kadar oldu? AGİ evli eşi çalışmayan sigortalı için ne kadar oldu?

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber