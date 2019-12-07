Yasak Elma yeni fragman - Ender'in planı işliyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle 9 Aralık 2019 günü ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMAN