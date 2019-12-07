07.12.2019 - 22:35 |
Yasak Elma yeni fragman - Ender'in planı işliyor
Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde Ender'in, Şahika'ya kurduğu plan istediği yönde işleyecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma yeni bölümüyle 9 Aralık 2019 günü ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMAN
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.