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09.09.2019 - 13:01

Yasak Elma yeni sezon bu akşam! Ender ölecek mi?

Yasak Elma yeni sezon bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde neler olacak? Ender ölecek mi? İşte Yasak Elma 48. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Yasak Elma yeni sezon bu akşam! Ender ölecek mi?

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma bu akşam 20:00'de yayınlanacak. Peki yeni bölümde neler olacak?

Oyuncuları:

Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Barış Kılıç
Doğaç Yıldız
İlber Kabaoğlu
Şafak Pekdemir
Barış Aytaç

YENİ FRAGMAN

Korkunç senaryoyu polis bozdu! Tek tek itiraf ettiBursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.
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