26.08.2019 - 15:01
Yaşamak Güzel Şey filmi ne zaman vizyona girdi?
14 Nisan 2017 Tarihinde vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Dramatik-komedi türündeki Yaşamak Güzel Şey filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Yaşamak Güzel Şey filminin konusu, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor.
Müfit Can Saçıntı'nın bu üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Müfit Can Saçıntı
Yasemin Conka
Zihni Göktay
Ayşegül Atik
Günay Karacaoğlu
Reha Özcan
Renan Bilek
Onur Dilber
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