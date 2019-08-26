Yaşamak Güzel Şey filmi ne zaman vizyona girdi?

Yaşamak Güzel Şey filminin konusu, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor.



Müfit Can Saçıntı'nın bu üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Müfit Can Saçıntı

Yasemin Conka

Zihni Göktay

Ayşegül Atik

Günay Karacaoğlu

Reha Özcan

Renan Bilek

Onur Dilber