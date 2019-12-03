Yaşamı kolaylaştıran robotlar görücüye çıktı

Sekizinci sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek’in görme engelli bireyler için tasarladığı yeni nesil robot rehber köpek; IC4U2 katılımcılardan büyük ilgi gördü. Henüz geliştirilme aşamasında olan robot, görme engellilerin sesli komutlarını algılayabiliyor. Aynı zamanda, farklı sensörler sayesinde “uyarma” görevlerini de yerine getiriyor. Çukurda veya aşılamayacak bir engelde hareketsiz kalarak uyarıda bulunan robotun, yapay zeka ile görüntü işleme ve diyalog kurması da planlanıyor.

Seminerde ilgi odağı olan bir diğer robot ise ağırlıklı olarak Alzheimer hastası olan bireylerin evde yalnız yaşamasını kolaylaştıran Robot Mylo’ydu. Bir akıllı saat yardımıyla sağlık izleme görevini yerine getiren Robot Mylo, alınacak ilaçları hatırlatma ve görüntülü arama gibi özellikleri sayesinde, bireyin hem evde tek başına kalmasını hem de ailesiyle yaşamasını kolaylaştırıyor. Zihinsel engelli bireylerin de evde bağımsız yaşamına destek olabilen Robot Mylo, bireylerin yalnızlık hissinin giderilmesi için etkili bir sosyal girişim olarak öne çıkıyor. Dünya çapında 500 tane üretilen Mylo, Avrupa’da kullanımda. Seminerde ilgi çekici bir diğer teknolojik ürün ise Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Robotik Takımı tarafından engelli bireylere yönelik prototip ürünler geliştirilen Sense Pro dokunma hissi veren bir protez koldu.

Fark yaratma odaklı

Seminerin açılışnda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu seminerlerde sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları gündeme getiriyor, tartışmaya açıyor ve tecrübelerin paylaşılmasına çalışıyoruz. Teknolojinin itici güç olduğu ve hayatımızı dönüştürdüğü bu günlerde artık vakıfçılık ve hayırseverlik anlayışı da yeni bir boyuta ulaşıyor. Tüm dünyada bir ‘zihniyet dönüşümü’ yaşanıyor. Özünde insana ve yaşamlara dokunarak iyilik yaratmak olan hayırseverlik de artık daha katılımcı süreçlerle fark yaratmaya odaklanıyor” dedi.

Görücüye çıkan robotlar arasında en büyük ilgiyi, ortaokul öğrencisi Selin Alara’nın geliştirdiği robot köpek ile Alzheimerlı bireylerin evde yalnız yaşamasını kolaylaştıran Robot Mylo gördü. Selin Alara’nın geliştirdiği IC4U2 Rehber Köpekler Derneği’nin ‘Kara’ isimli rehber köpekle yan yana görülüyor.