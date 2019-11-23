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23.11.2019 - 13:13 | | DHA

Yaşar Büyükanıt'a son görev

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşar Büyükanıt'a son görev

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yaşar Büyükanıta son görev

Kağıthane’de bir esnafın dikkati dehşeti önledi... O anlar kameradaKağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ve vatandaşların kurtarmak için seferber olduğu anlara güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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