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30.10.2019 - 07:50 | | Çiğdem Yılmaz, Gökhan Kam, Cihat Aslan İstanbul

‘Yaşasın Cumhuriyet’

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolasıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde fener alayları düzenlenip, havai fişek gösterisi yapıldı.

‘Yaşasın Cumhuriyet’

 

Kutlamaların merkezi Üskadar’da sıkı güvenlik önlemleri alındı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle alana geldi. Şarkılar eşliğinde dans edip halay ve horon çeken vatandaşlar sık sık “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kutlama yerine tekne ile geldi. Platforma eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu, “Cumhuriyet bizim için bağımsızlık, özgürlüktür. Cumhuriyet bizim için millet egemenliğidir. Cumhuriyet demokrasi ve laikliğin temelidir. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun konuşmasının ardından Boğaz’dan atılan havai fişek büyük görsel şölen yaşattı. Telefonlarını eline alan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ve Beylikdüzü’nde de fener alayları düzenlendi.

Misafirliğine gitti, kendini öldürdüArnavutköy'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. �
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