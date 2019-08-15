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15.08.2019 - 00:10| İHA

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar! Yağmur sürprizi

Aydın'ın turistik ilçesi Didim’de Ağustos ayında yağmur yağdı. Hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye ulaştığı ilçede gece saatlerinde yağış etkili olurken Yalı Caddesi'nde gezintiye çıkan tatilciler yağmura yakalanmaktan kurtulamadı.

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar! Yağmur sürprizi

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan Aydın'ın turistik ilçesi Didim’e Ağustos ayında yağmur yağdı. Gündüz hava sıcaklığının 40 dereceye aştığı ilçede gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde ilçede etkili olan yaz yağmuru, sokakları temizlerken turizmin kalbi Altınkum Yalı Caddesi'nde gezintiye çıkan tatilciler ise yağmurdan ıslandı.

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyorlar Yağmur sürprizi

Bazı iş yerleri yağmura zamansız yakalanırken o anlar ise saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi. Hafif şiddetli başlayan yağış, Didimlileri şaşkına çevirirken zaman zaman gök gürültüsüyle beraber yağış şiddetini arttırdı.

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