21.10.2019 - 09:53 |
YDS geç başvuru günü ne zaman? YDS geç başvuru ücreti ne kadar?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında alındı. YDS başvuru tarihleri kaçıran adaylar, YDS geç başvuru gününü araştırmaya başladı. İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan YDS geç başvuru günü tarihi...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak. YDS sınavına katılmak isteyip, başvuru tarihini kaçıran adayları ilgilendiren YDS geç başvuru günü belli oldu.
YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
YDS geç başvuru günü 31 Ekim 2019 olarak belirlendi.
YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL
YDS SINAVI NE ZAMAN?
YDS sınavı 1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.