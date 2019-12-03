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03.12.2019 - 10:26 |

YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarih verdi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) 1 Aralık 2019 tarihinde uygulandı. YDS sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için meraklanıyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS sınav sonuç tarihi...

YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(2019-YDS/3) sona erdi. YDS adayları, sonuçlar için heyecnalı bekleyişe başladı. Peki YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM tarafından YDS sonuçları için verilen o tarih...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları, ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

YDS SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit
edilecektir.

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