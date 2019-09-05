YDS sınav yerleri sorgulama! YDS/2 saat kaçta başlayacak?

ÖSYM tarafından 8 Eylül Pazar günü uygulanacak olan YDS için artık sayılı günler kaldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM AİS 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden sorgulayabiliyor. Peki sınav saat kaçta başlayacak?

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM sınava girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Pazar günü 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binaları alınmayacak.

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