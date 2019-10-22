Yemekteyiz yarışmacıları kimler? Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacıları...

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yemek yapmayı, yemek yemeyi sevenlerin ilgiyle izlediği Yemekteyiz yarışmasının yarışmacıları merakla araştırılıyor. Peki bu hafta Yemekteyiz'de kimler yarışıyor? İşte o isimler...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

ÖZCAN ÖNER KİMDİR?





21 Yaşındaki Özcan Öner, birinci gün yarışmacısı ve öğrenci. Aslen Iğdır'lı olan Özcan Öner, eğitim hayatına devam ediyor.

ŞEYMA YILDIZ KİMDİR?





Haftanın ikinci günü yarışmacısı olan Şeyma Yıldız, 29 yaşında ve yaşam koçu. Evli ve iki çocuk annesi olan Şeyma Yıldız, Yemekteyiz yarışmasında iz bırakmak istiyor.

MEHTAP SAĞLAM KİMDİR?





Haftanın üçüncü gün yarışmacısı Mehtap Sağlam, 40 yaşında ve estetisyen. Aslen Kahramanmaraşlı olan Mehtal Aslan, protez tırnak ve kalıcı makyaj uzmanı.

ONURCAN BAYLACI KİMDİR?





Haftanın dördüncü gün yarışmacısı Onurcan Baylacı, 24 yaşında ve aşçı. Aslen Tokatlı olan Onurcan Baylacı, yemekleriyle herkesi kendine aşık etmek istiyor.

NİLAY NARMANLI KİMDİR?





Haftanın final günü yarışmacısı Nilay Narmanlı olacak. Nilay Narmanlı, 34 yaşında ve ev hanımı. Nilay Narmanlı doğum izninde Yemekteyiz'e katılmaya karar vermiş. Yemeklerinde iddialı.