Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! 18 Aralık Yemekteyiz yeni bölümde gergin anlar...

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz tüm hızıyla devam ediyor. Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her hün ekrana gelen Yemekteyiz cuma akşamı haftanın finali ile ekrana geliyor. Bugün 88. bölümü yayınlanacak olan Yemekteyiz'de Leyla Hanımın evine konuk olunacak.

YEMEKTEYİZ 88. BÖLÜMDE DİSKALİFİYE

Yemekteyiz'de üçüncü gün yarışmacısı olan Leyla Hanım'ın evinde beklenmedik bir durum yaşanıyor. Leyla Hanım'ın sorularından bunalan Esma Hanım Seda Sayan'dan izin isteyerek masadan kalkıyor. Sakinleştikten sonra yerine geçtiği görülen Esma Hanım'ın gözyaşları içindeki isyanının ardından tanıtımda bu kez de Emine Hanım'ın gözyaşları görülüyor. Emine Hanım'ın diskalifiye sözleri ise yeni bölüm ile ilgili merakı artırıyor...

Seda Sayan ile Yemekteyiz hafta içi her gün 16.00'da TV8 ekranlarında...

YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI