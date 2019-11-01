Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 1 Kasım Yemekteyiz birincisi
Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam belli olacak. Bir hafta boyunca birbirine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri oyladıktan sonra haftanın finalinde Yemekteyiz yarışmacının sunucusu Seda Sayan'ın oyları ile birincilik için yarışıyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam belli olacak. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'de bu hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Haftanın beş günü birbirlerine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri oyluyor. Haftanın birincisi ise her hafta olduğu gibi Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Yemekteyiz'de Seda Sayan verilen puanları duydukça büyük şok yaşıyor. Peki Yemelteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak?
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Caner Göktaş 1. gün yarışmacısı
34 yaşındaki Caner Bey, hayatını kasiyerlik yaparak kazanıyor.
Kadriye Elmas 2. gün yarışmacısı
Kadriye Elmas, 47 yaşında. Aslen Malatya'lı olan Kadriye Hanım boş vakitlerini kitap okuyarak doğa gezintileri yaparak değerlendiriyor.
Sevda İlkin 3. gün yarışmacısı
Sevda İlkin, 35 yaşında! Küçükyalı'da oğlu ile birlikte oturan Sevda Hanım kendini lider ve efsane olarak tanımlıyor.
Esra Şeker 4. gün yarışmacısı
Esra Şeker, Sınıf Öğretmeni. 28 yaşında olan Esra Hanım ailesi ile birlilte yaşıyor ve yemek yapmayı annesinden öğrendiğini söylüyor.
Semra Daşdemir 5. gün yarışmacısı
Aslen Erzurumlu olan Semra Daşdemir, ev hanımı. 28 yaşında olan Semra Daşdemir evli ve üç çocuk annesi olan Semra Hanım'ın en büyük hobileri arasında ise farklı lezzetler keşfetmek geliyor.