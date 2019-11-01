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01.11.2019 - 16:42 |

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam belli olacak. Bir hafta boyunca birbirine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri oyladıktan sonra haftanın finalinde Yemekteyiz yarışmacının sunucusu Seda Sayan'ın oyları ile birincilik için yarışıyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu akşam belli olacak. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'de bu hafta birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Haftanın beş günü birbirlerine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri oyluyor. Haftanın birincisi ise her hafta olduğu gibi Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Yemekteyiz'de Seda Sayan verilen puanları duydukça büyük şok yaşıyor. Peki Yemelteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Caner Göktaş 1. gün yarışmacısı

34 yaşındaki Caner Bey, hayatını kasiyerlik yaparak kazanıyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Kadriye Elmas 2. gün yarışmacısı

Kadriye Elmas, 47 yaşında. Aslen Malatya'lı olan Kadriye Hanım boş vakitlerini kitap okuyarak doğa gezintileri yaparak değerlendiriyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Sevda İlkin 3. gün yarışmacısı

Sevda İlkin, 35 yaşında! Küçükyalı'da oğlu ile birlikte oturan Sevda Hanım kendini lider ve efsane olarak tanımlıyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Esra Şeker 4. gün yarışmacısı

Esra Şeker, Sınıf Öğretmeni. 28 yaşında olan Esra Hanım ailesi ile birlilte yaşıyor ve yemek yapmayı annesinden öğrendiğini söylüyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

Semra Daşdemir 5. gün yarışmacısı

Aslen Erzurumlu olan Semra Daşdemir, ev hanımı. 28 yaşında olan Semra Daşdemir evli ve üç çocuk annesi olan Semra Hanım'ın en büyük hobileri arasında ise farklı lezzetler keşfetmek geliyor.

Yemekteyizde haftanın birincisi kim olacak 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

 

Otomobil denize böyle uçtuBursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
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Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 1 Kasım Yemekteyiz birincisi

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