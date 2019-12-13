Belli oldu! Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı?

Yemekteyiz'de haftanın beş günü boyunca birbirlerine konuk olan yarışmacılar yapılan yemekleri ve misafirperverlikleri konu ediniyor. Cuma akşamı son yarışmacının menüsünü yarışmacılara sunmasının ardından haftanın finaline geçiliyor.

Haftanın finalinde yarışmacıların birbirleri hakkındaki söylemleri Seda Sayan tarafından dile getiriliyor. Yarışmacıların takım arkadaşlarından aldıkları puanlara ek olarak Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu hafta kim oldu?

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim Asuman oldu.