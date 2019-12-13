MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Belli oldu! Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı?
ABONE OL
13.12.2019 - 19:38 |

Belli oldu! Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı?

Yemekteyiz'de bu akşam haftanın birincisi belli oldu. Haftanın beş günü boyunca birbirlerine konuk olan yarışmacılar gün sonunda yaptıkları yemekleri puanlıyor. Haftanın son gününde yarışmacıların puanlama yapmasının ardından Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi açıklanıyor. Peki Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim oldu? 10 bin TL''yi kim kazandı?

Belli oldu! Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı?

Yemekteyiz'de haftanın beş günü boyunca birbirlerine konuk olan yarışmacılar yapılan yemekleri ve misafirperverlikleri konu ediniyor. Cuma akşamı son yarışmacının menüsünü yarışmacılara sunmasının ardından haftanın finaline geçiliyor.

Haftanın finalinde yarışmacıların birbirleri hakkındaki söylemleri Seda Sayan tarafından dile getiriliyor. Yarışmacıların takım arkadaşlarından aldıkları puanlara ek olarak Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu hafta kim oldu?

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim Asuman oldu.

 

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber