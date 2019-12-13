13.12.2019 - 19:38 |
Belli oldu! Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim kazandı?
Yemekteyiz'de bu akşam haftanın birincisi belli oldu. Haftanın beş günü boyunca birbirlerine konuk olan yarışmacılar gün sonunda yaptıkları yemekleri puanlıyor. Haftanın son gününde yarışmacıların puanlama yapmasının ardından Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi açıklanıyor. Peki Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim oldu? 10 bin TL''yi kim kazandı?
Yemekteyiz'de haftanın beş günü boyunca birbirlerine konuk olan yarışmacılar yapılan yemekleri ve misafirperverlikleri konu ediniyor. Cuma akşamı son yarışmacının menüsünü yarışmacılara sunmasının ardından haftanın finaline geçiliyor.
Haftanın finalinde yarışmacıların birbirleri hakkındaki söylemleri Seda Sayan tarafından dile getiriliyor. Yarışmacıların takım arkadaşlarından aldıkları puanlara ek olarak Seda Sayan'ın oyları ile haftanın birincisi belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi bu hafta kim oldu?
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim Asuman oldu.