Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 11-15 Kasım Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim kim oldu sorusu merak içinde araştırılmaya devam ediyor. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'de haftanın beş günü birbirlerine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri gün sonunda oyluyor. Peki Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın dördüncüsü Seda Sayan'dan aldığı 4 puan ve toplamda aldığı 12 puan ile İkbal Hanım oldu. Haftanın 4. olan ismi Seda Sayan'dan aldığı 5 ve toplamda 13 puan ile Halil Bey oldu. Haftanın 3. olan ismi ise Seda Sayan'dan aldığı 7 puan ve toplamda 16 puan ile Tülay Hanım oldu.

Yemekteyiz'de haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibi olan isim Seda Sayan'dan aldığı 9 puan ve toplamda 19 puan ile Remziye Hanım oldu.