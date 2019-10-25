Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 21-25 Ekim Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi yine Seda Sayan'ın oyları ile belirlendi. Haftanın beş günü birbirlerine konuk olan yarışmacılar yaptıkları yemekleri puanladı. Yarışmanın sunucusu Seda Sayan verilen puanlar ile birkez daha şok oldu. Özellikle herkese 2 puan veren Özcan Bey'in tavrı kendisine büyük şok yaşattı. Seda Sayan haftanın en adaletli yarışmacısı olarak ise Onur Can Baylacı'yı seçti. Onur Can yarışmacı arkadaşlarından aldığı 8 puana 6 puan Seda Sayan'dan ekleyen Onur yarışmanın sonuncusu oldu. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ'DE KİM NE KADAR PUAN ALDI?

Yemekteyiz'de Pazartesi akşamı Özcan Bey'in evine konuk olan yarışmacılar toplamda kendisine 9 puan verdi.

Salı akşamı Şeyma Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılar kendisine toplamda 13 puan verdi

Çarşamba akşamı Mehtap Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılar kendisine toplamda 12 puan verdi

Perşembe akşamı Onur Can'ın evine konuk olan yarışmacılar kendisine toplamda 8 puan verdi.

Cuma akşamı ise Nilay Hanım'a konuk olan yarışmacılar kendisine toplamda 10 puan verdi.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın 5. olan ismi Onur Can Baylacı oldu. Yarışmacı arkadaşlarından 8 puan alan Onur Can, Seda Sayan'dan aldığı 6 puan ile toplamda 14 puan aldı ve sonuncu oldu.

Haftanın dördüncüsü Özcan Öner olurken haftanın üçüncüsü yarışmacı arkadaşlarından 10 puan alan ve Seda Sayan'ında kendisine 7 puan vermesi ile haftanın son günü yarışan Nilay Hanım oldu.

Yemekteyiz'de haftanın ikincisi olan isim ise yarışmacı arkadaşlarından 12 puan alan Mehtap Hanım Seda Sayan'dan aldığı 7 puan ile toplamda 19 puan aldı ve yarışmanın ikincisi oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi Şeyma Hanım oldu. Yarışmacı arkadaşlarından 13 puan alan Şeyma Hanım'a Seda Sayan'dan 7 puan aldı ve 20 puan ile haftanın birincisi olmaya hak kazandı.