Yemekteyiz'de kim kazanacak? Haftanın finali bu akşam...

Hafta içi her gün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu akşam haftanın finali olacak ve ödül sahibi açıklanacak. Haftanın beş gününde beş farklı yarışın ardından final günü geldi çattı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in birincisi, yarışmacıların ve Seda Sayan'ın verdiği puanlarla belirlenecek. Kazanan yarışmacı bu akşamki bölümünde sonunda açıklanacak.

YEMEKTEYİZ'DE KİMLER YARIŞTI?

NEBİYE YANIK ŞAT KİMDİR?

Haftanın ilk günü yarışan Nebiye Yanık Şat, ev hanımı.

BİLGE ÖĞÜT KİMDİR?

Haftanın ikinci günü yarışan Bilge Öğüt, satış temsilcisi.

EKREM SEMETAY KİMDİR?

Haftanın üçüncü günü yarışan Ekrem Semetay, öğrenci.

SEVDA ÇEKİN KİMDİR?

Haftanın dördüncü günü yarışan Sevda Çekin, ev hanımı.

AŞKIN BOZ KİMDİR?

Haftanın beşinci yani final günü yarışacak olan isim Aşkın Boz. Aşkın Boz aşçılık yapıyor.