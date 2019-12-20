Yemekteyiz'de kim kazandı? Yemekteyiz 16-20 Aralık birincisi kim oldu?

Yemekteyiz'de haftanın beş günü boyunca birbirlerine konuk olan yarışmacılar günün sonunda yapılan yemekleri oyluyor. Yarışmacılar tarafından birbirlerine verdikleri puanlar haftanın finalinde ortaya çıkıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim ve 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan isim yarışmanın sunucusu Seda Sayan'ın oyları ile belirleniyor. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi olan isim Seda Sayan'dan aldığı 6 puan ve toplamda 16 puanla Caner Bey oldu.

Yemekteyiz'de haftanın dördüncüsü olan isim Seda Sayan'dan aldığı 8 puan ve toplamda 22 puan ile Betül Hanım oldu

Yemekteyiz'de haftanın üçüncüsü Seda Sayan'dan aldığı 9 puan ve toplamda 25 puan ile Esma Hanım oldu.

Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim Seda Sayan'dan aldığı 9'ar puanla Leyla ve Emine Hanım toplamda 26 puan ile haftanın birincisi oldular ve büyük ödülü paylaştılar.