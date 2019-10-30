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30.10.2019 - 15:03 |

Yeni Game Of Thrones dizisinin adı belli oldu! Vizyon tarihi belli mi?

Game Of Thrones hayranlarını sevindirecek haber dizinin yapımcısı HBO'dan geldi. 8. sezon yayınlanan Game Of Thrones dizisi final bölümü ile büyük hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen dünyanın birçok yerinde en fazla izlenen diziler arasında kendine yer bulmuştu. Dizinin hayranlarını sevindirecek açıklama ise yapımcı firma olan HBO'dan geldi. Peki Game Of Thrones dizisinin yeni adı ne olacak?

Yeni Game Of Thrones dizisinin adı belli oldu! Vizyon tarihi belli mi?

Game Of Thrones dizisi 8. sezonu ile final yapmış. Final bölümü büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Beklenenenin çok dışında bir final ile karşılaşan izleyiciler sosyal ağlar üzerinden eleştiri yağmuruna tutukları final bölümüne rağmen 8 sezon boyunca Game Of Thrones dizisini büyük bir ilgiyle takip ettiler. Game Of Thrones dizisinin sona ermesinin ardından dizinin yapımcısı HBO sessizliğini bozdu ve yeni projesini duyurdu.

Yapımcı firma HBO yeni bir proje gerçekleştireceğini final bölümünün hemen ardından duyurmuştu. Şimdi ise gerçekleştirilecek olan yeni dizi projesinin adı belli oldu.

Yeni yayınlanacak olan dizinin adı ise House Of The Dragon! Yeni dizinin Game Of Thrones'tan 300 yıl öncesini konu alacağı duyuruldu.

Dizinin vizyon tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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